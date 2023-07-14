Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin şifreleri! Büyükşehirler elden gidiyor kaygısı, İmamoğlu'nu İBB'de tutup siyasetten silme planı...

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.



12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın ederken, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.



Bir yandan da gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında şiddetlenen koltuk savaşına çevrildi.

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER

Seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.



CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.



İmamoğlu ise "İktidar İçin Değişim Manifestosu" yayınlayıp, bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vitesi 5'e taktı.

Tam da bu nokada gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...



KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NU SİYASETTEN SİLME PLANI

Takvim.com.tr'nin kulislerden aktardığı iddiaya göre; Yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.



İMAMOĞLU KAZIKTAN KURTULMANIN YOLLARINI ARIYOR

İmamoğlu ise eğer Olağanüstü Kurultayı sağlayamazsa söz konusu 'kazıktan' kurtulmak için yaptığı çıkışlara hız verecek ve İstanbul'a aday gösterilmemek için elinde geleni yapacak.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmamoğlu'nu siyasetten silme planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve A Takımı'ndan dikkat çeken bir İYİ Parti hamlesi geldi.



KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'LE BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik ederken; Akın'ın İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak ile görüştüğü öğrenildi.





Bilindiği üzere Akın ve Akburak partilerinin Yerel Yönetim kanadına bakan isimler arasında...





"BÜYÜKŞEHİRLER ELDEN GİDECEK" KAYGISI, İMAMOĞLU'NU İSTANBUL'DA TUTUP SİYASETTEN SİLME PLANI

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu - Ahmet Akın, Meral Akşener - Burak Akburak ikililerinin bir araya gelmesi CHP'nin 'Büyükşehirler elden gidecek' kaygısı ve değişim isteyen Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da tutma planını açık etti.





1 saatlik görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisinin yerel seçimlerde ittifak meselesini detaylıca konuştuğu, CHP liderinin koltuğuna göz diken İmamoğlu hakkında İstanbul'da kalmasının daha elzem olacağının altını çizdiği kulislere yansıdı.









SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisini bir araya getiren görüşme önceside süreç nasıl işledi?



Bunun için İYİ Partili Koray Aydın'ın yandaş SÖZCÜ'den Ruhat Mengi'ye verdiği röportajın alt metnine dikkat çekmekte fayda var...



"CHP VE İYİ PARTİ SEÇİM İŞ BİRLİĞİNİ ZAMAN VE ŞARTLAR BELİRLEYECEK"

"CHP-İYİ Parti seçim iş birliğini zaman ve şartlar belirleyecek" başlığıyla yayınlanan röportajda Aydın, "İş birliği gündem olursa oturulur, konuşulur, elbette bunları dikkate alırız" ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ'DEN CHP'YE "DİYALOĞA AÇIĞIZ" MESAJI

Koray Aydın "Biz İYİ Parti olarak siyasette kapı kapatan değil, yol bulan, yol açan bir partiyiz" dedi, "Biz diyaloğa açığız, konuşabiliriz" sözleriyle CHP'ye mesaj verdi.





MANİDAR ZAMANLAMA

Geride bıraktığımız gün CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ'de yayımlanan bu röportaj üzerine Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisi, CHP'li ve İYİ Partili kurmayların bir araya gelmesi zamanlaması manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.