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Kılıçdaroğlu 18 Ekim'i işaret edip bürokratları tehdit etti! AK Parti'den sert tepki

Kılıçdaroğlu 18 Ekim'i işaret edip bürokratları tehdit etti! AK Parti'den sert tepki
17.10.2021 02:34
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim tarihini işaret ederek bürokratlara tehditler savurduğu skandal açıklamaları A Haber canlı yayınında değerlendirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını "haddi aşmak" olarak yorumladı ve 18 Ekim tarihinin söylem olarak kullanılmasının manidar olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, ''Birilerinin harekete geçeceğini ümit ediyorlar, ona göre hareket ediyorlar bu yönde birtakım şeyler olabileceğine ilişkin bazı yerlerden sufle aldılar belki bilmiyorum ama biz bu zihniyeti tanıyoruz'' dedi.

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