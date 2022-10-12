Kerç Köprüsü'nde patlayan kamyonun gümrük görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşı Kerç köprüsünün vurulmasıyla yeniden alevlendi. Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, geçtiğimiz hafta sonu bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktı. Köprüde hasar oluştu ve patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna istihbaratı olduğunu açıklarken köprü üzerinde infilak eden kamyona dair gümrük görüntülerini de paylaştı. İşte ayrıntılar...