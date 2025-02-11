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Kendisini uyaran vatandaşa tehditler savunan maganda kamerada!
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Kendisini uyaran vatandaşa tehditler savunan maganda kamerada!

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 00:18 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 00:28

Başkent’te aracıyla drift atan sürücü kendisini uyaran vatandaşları tehdit edip olay yerinden kaçtı. Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara’nın Mamak İlçesi Akşemseddin mahallesi Gönül çarşısı önünde meydana geldi. Mercedes marka otomobiliyle cadde üzerinde drift atan bir sürücü, çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Vatandaşların polisi araması üzerine, drift atan şahıs aracından inerek tehditler savurmaya başladı. Polisin geleceğini duyan şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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