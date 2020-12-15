Kendisini ağaca asan genci kucaklayarak kurtardı kurtardı! O genç muhabirlere saldırdı

Aksaray’da parkta bulunan ağaca bağladığı urganla kendini asarak intihar etmek isteyen bir kişi, yoldan geçen bir genç tarafından fark edilerek ayakları boşluğa düştüğü anda kurtarıldı. Burada yürüyerek acil servise alınan Samet Kemal B. görüntü almak isteyen muhabirleri tehdit ederek kameralarına saldırdı. İşte günün üçüncü sayfa haberinin detayları...

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Bunalıma giren 22 yaşındaki Samet Kemal B. parkta bulunan ağaca bağladığı urganla intihar etmek istedi.

Ağaca tırmanıp yüksekteki dallara urganı bağlayan ve ayakaltına üst üste koyduğu 2 briketin üzerine çıkan genç urganı boğazına dolayarak bağladı. Bu sırada oradan geçen Furkan Han (16) Samet Kemal B.'nin intihar edeceğini anlayınca onu ikna etmeye çalıştı.

Bir taraftan ikna etmeye, diğer taraftan da sağlık ekiplerine haber veren Furkan Han şahsı aşağı indirmeye çalışırken, Samet Kemal B. ayağının altındaki briketleri ayağıyla iterek urganda asılı kaldı. Bunun üzerine Furkan Han hemen şahsı kucaklayarak nefes alabilmesi için yukarı doğru kaldırdı.

Ardından tek eliyle şahsı tutan Furkan Han diğer eliyle de Samet Kemal B.'nin boynuna bağladığı urganı çıkartılarak parktaki çimenlik alana yatırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kurtarılan genci ambulansa alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada yürüyerek acil servise alınan Samet Kemal B. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını tehdit ederek kameralara vurdu.

İntihar etme girişiminde bulunan Samet Kemal B.



"KUCAKLAYARAK İPİ BOYNUNDAN ÇÖZDÜM"

Samet Kemal B.'yi ipten son anda kurtaran 16 yaşındaki Furkan Han yaşadığı olayı anlatarak, "Ben kucakladım, ipi boynundan çıkardım. İlk önce, 'Siz ne yapıyorsunuz' dedim. Kendini asacaktı, ipi bağlıyordu. 'Kendini asma, ne yapıyorsun sen' demeye kalmadı hemen kenara geçtim ambulansı aradım. O anda briketleri attı, kucakladım ambulans ilerdeydi. Zar zor ipi boynundan çözdüm zaten buraya attım ambulans geldi. Hemen aldılar götürdüler" dedi.

Hastanede tedavi altına alınan Samet Kemal B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.