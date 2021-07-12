"Kenar mahallenin karıları, pislikler'' Ortaköy'de başörtülü kadınlara çirkin saldırı

Başörtüsü düşmanı zihniyet, bu kez İstanbul'da kendini gösterdi. İstanbul Ortaköy'de bir kadın, başörtülü kadınlara ve bir kız çocuğuna haddini aşan sözlü hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın kaldırımda yürüyen başörtülülere hakaretlerde bulundu. Saldırgan kadının, başörtülü kadınları 'Surata bak. Kenar mahallenin karıları, pislikler, ben Ortaköy'de oturuyorum.' sözleriyle hedef aldığı görüldü.







O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.







SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Başörtülü kadınlara saldırı görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Twitter'da görüntülere verilen tepkilerden bazıları şöyle:



Şimdi gelmişler laiklikten Atatürkçülükten bahsediyolar. Bu vatanın her karışında başı örtülü kadınlarımız gezer ve gezecektir. Var mı engelleyecek bir cesur?







Allah ıslah etsin...! Kızayım diyorum kızamıyorum..! Sadece acıyorum...!



İçi lağım dolu testi, patlamış sonunda dayananamış. Bunlardan çok var. Uyanık olmak lazım.



