Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Osmangazi Köprüsü' iddiası yalan çıktı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama

Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asılsız iddialarla hükümeti hedef almaya devam ediyor.

Dün akşam bir canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Osmangazi Köprüsü maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar. 7 yılda bu köprüye 4 milyar 600 milyon dolar para ödendi. 2035'e kadar ödeyeceğiz." iddiasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü ile ilgili rakamlarla ortaya attığı yalana yanıt verdi.

"RAKAMLARIN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİLDİR"

Uraloğlu şunları kaydetti:

"Dün bir televizyonda canlı yayın konuğu olan Ülkemizin Ana Muhalefet Partisi Lideri, Bakanlığı sorumluluğunda bulunan "Osmangazi Köprüsü"ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunmuştur. Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerin' sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir. "Büyük ve Güçlü Türkiye"nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz.

"BEYHUDE BİR YAKLAŞIM"

Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır. Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışın' benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmet ile ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."