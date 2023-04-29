Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı ABD'ye peşkeş planına AK Parti’den cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete peşkeş çekme planına, AK Parti'den sinema filmi kalitesinde bir video ile cevap geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; asker evladını büyük endişe ve gözünde yaş ile bekleyen anne ile saldırı hazırlığındaki bir terör grubunun görüntüleri yer alıyor. Askeri karargaha yönelik saldırıya hazırlanan, grup bir SİHA tarafından imha ediliyor. "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor. Güven ve istikrar için doğru zaman, Türkiye Yüzyılı için doğru adam." ifadeleriyle paylaşılan videoya beğeni yağdı.