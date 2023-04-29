Haberler Haber Videoları Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı ABD'ye peşkeş planına AK Parti’den cevap

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı ABD'ye peşkeş planına AK Parti’den cevap

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı ABD'ye peşkeş planına AK Parti’den cevap
takvim.com.tr
29.04.2023 21:33

OTOMATİK OYNAT

Haber 09:39
AK Parti Büyük İzmir...
Haber 28:10
Devlet Bahçeli:...
Haber 01:14
Uzaya gidecek ilk Türk...
Haber 02:14
15 ilde eş zamanlı FETÖ...
Haber 02:17
Ünlü kahin Athos Salome...
Haber 01:04
Maraş'ta korkutan deprem
Haber 07:03
Akkuyu Nükleer Santrali...
Haber 01:43
Akit Medya binasındaki yangın...
Haber 00:38
Metaverse evreninde oy...
Haber 01:01
Takvim.com.tr Teknofest'te!...
Haber 02:42
Bakırköy Sosyete Pazarı...
Haber 00:14
Afyonkarahisar Emirdağ'da feci...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete peşkeş çekme planına, AK Parti'den sinema filmi kalitesinde bir video ile cevap geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; asker evladını büyük endişe ve gözünde yaş ile bekleyen anne ile saldırı hazırlığındaki bir terör grubunun görüntüleri yer alıyor. Askeri karargaha yönelik saldırıya hazırlanan, grup bir SİHA tarafından imha ediliyor. "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor. Güven ve istikrar için doğru zaman, Türkiye Yüzyılı için doğru adam." ifadeleriyle paylaşılan videoya beğeni yağdı.

Haber Videoları
SON DAKİKA