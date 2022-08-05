Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1993'teki 'şaibeli' SSK personel sınavı yeniden gündem oldu!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS'de çıkan bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından sınavdan önce yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi ve süreç ÖSYM Başkanının görevden alınmasından KPSS'nin iptaline kadar gitti. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm kurumlar öğrenciler için mücadele ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde personel alımı için yaptığı sınavda yaşanan kaos akıllara geldi. İşte detaylar...