Seçimlerden galip ayrılan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini şekillendirirken Millet İttifakı'nda durum pek iç açıcı değil.

Seçim mağlubiyeti nedeniyle özellikle CHP'de yaşanan iç hesaplaşma giderek derinleşiyor. 12. seçimini de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik parti tabanından istifa çağrıları geliyor.

TABAN GİT DEDİKÇE KALACAĞIM DİYOR

Ancak Kılıçdaroğlu, bu çağrıları dikkate almayarak her fırsatta 'devam' mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarını dikkate almayıp kendi bildiğini yapmaya devam etmesi ise CHP'de işleri daha da karıştıyor.

CHP'de hal böyleyken hukukçu Ersan Şen'den, Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KILIÇDAROĞLU SİYASİ MEVTADIR"

Sözcü TV ekranına konuk olan Şen, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi mevta' olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun işinin bittiğini de belirten Şen, CHP'ye gönül verenlerin gerekirse yeni bir parti kurma çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.

"2 HAFTADA 3 SEÇİM KAYBETTİN"

CHP'nin yeni MYK listesini de yorumlayan Şen, "MYK'yı değiştirsen ne olur. Altılı masayı sen kurdun, adayı sen belirledin. MYK'yı istediğin zaman değiştiriyorsun. Buradan bir demokrasi bekleyemezsin, çıkmaz. Türkiye'nin en önemli sorunu; gelen gitmiyor. CHP'de değişen bir şey yok, bu ülkede 2 haftada 3 seçim kaybettin." dedi.

"ACI BU MİLLETE YA, NİYE İNATLAŞIYORSUN"

Ersan Şen'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Sayın Kılıçdaroğlu ölü alandan canlı sonuç almaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi bitmiştir. Siyasi mevtadır an itibarıyla, hiçbir karşılığı yok. Eğer kaybetmek istiyorlarsa bundan sonra da bu CHP kötü olduğu için değil, CHP'ye gönül verenler kötü olduğu için değil. Sayın Kılıçdaroğlu orada kaldıkça muhalefet adayına oy atacak seçmeni bulamazsın. Bu ısrar devam ederse CHP'ye gönül verenlere partiyi ele geçirip zihniyet değişimine gidemiyorlarsa yapmaları gereken en önemli önerim başka bir parti kurmaları. Belki bu çok sancılı olacak ama MYK değişimine bakıyorsunuz asla bir değişim yok. MYK'yı değiştirsen ne olur. Altılı masayı sen kurdun, adayı sen belirledin. MYK'yı istediğin zaman değiştiriyorsun. Buradan bir demokrasi bekleyemezsin, çıkmaz. Türkiye'nin en önemli sorunu gelen gitmiyor. CHP'de değişen bir şey yok, bu ülkede 2 haftada 3 seçim kaybettin. Yapma ya acı bu millete ya. Böyle bir şeyin karşılığı yok ya. Niye inatlaşıyorsun yani?