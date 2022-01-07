Haberler Haber Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Eren Erdem U dönüşü yaptı: ''CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur

Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Eren Erdem U dönüşü yaptı: ''CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur

Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Eren Erdem U dönüşü yaptı: ''CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur
07.01.2022 15:31

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adaylığı bombası infilak etti. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, bir televizyon kanalında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Eren Erdem, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki isim ile ilgili çok net konuştu, "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki biz değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır" duyurusunda bulundu. Haberin detayları...

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CHP haberleri... Küresel güç sistemi yıkılırken Türkiye'yi bekleyen tarihi 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndaki adaylık tansiyonu zirve yaptı. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini her fırsatta söylerken, FETÖ ve İyi Parti kanadı Kılıçdaroğlu'na karşı çıkıyordu.

CHP'nin adayı belli oldu. Ne İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ne de Ankara Büyükşehir (ABB) Başkanı Mansur Yavaş...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini de Kılıçdaroğlu veto ediyor. "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" tartışmaları sürerken CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fondaş medyadan Tele1'in canlı yayınına çıkan Erdem, CHP'nin adayını "Mevzu bitti..." diyerek açıkladı.

"CHP'DE MEVZU BİTTİ ZATEN..."

Erdem katıldığı bi canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını net ifadelerle açıkladı. Erdem, Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini, Kılıçdaroğlu vazgeçmedikçe adaylarının CHP lideri olduğunu ifade etti.

Erdem, "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki bi değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır. Adayı kim belirler, grup belirler, parti meclisi demiyor, konu kapanmış zaten."dedi.

Eren Erdem daha önce de Kılıçdroğlu'nun adayları olduğunu açıklamış, İmamoğlu'nu destekleyen hesapların tepkisi ile karşılaşmıştı. Erdem, kendisini hedef alan hesaplara sert yanıt vermişti.

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