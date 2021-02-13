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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan diktatörlük adımı! Koltuğu bırakmayı reddetti

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan diktatörlük adımı! Koltuğu bırakmayı reddetti
13.02.2021 12:48
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Her defasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "diktötör" iması yaparak hakaretlerde bulunan ancak 15 seçim kaybetmesine rağmen bir türlü koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde kurduğu diktatör yönetim bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'de 3 milletvekilinin istifasının ardından arabulucu rolü üstlenerek eski genel başkanlarla görüşen ancak sonuç alamayınca istifa eden Mevlüt Dudu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Dudu, Kılıçdaroğlu'na iki seçimde başarısız olan genel başkanın görevinden ayrılmasının önerdiklerini ancak Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi direkt reddettiğini söyledi.


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