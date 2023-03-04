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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masayı dağıtan Akşener'e ağır sözler! ''Nezaketsizlik''

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masayı dağıtan Akşener'e ağır sözler! ''Nezaketsizlik''
04.03.2023 06:14 - Son Güncelleme: 04.03.2023 06:22

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CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yayınladığı bir video ile Akşener'e ağır sözlerle yüklendi.

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CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı.

Gelişme üzerine Ankara'da sıcak saatler yaşandı.

AKŞENER'SİZ HAVA SAHASI
CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları olağanüstü görüşme kararı aldı. Toplantıda İYİ Parti'nin yer almayacağı öğrenildi.

5 SİYASİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI 4 MART'TA SAADET PARTİSİ'NDE BİR ARAYA GELECEK
CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları 4 Mart'ta Saadet Partisi'nde bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından 5 siyasi parti genel başkanının yarın Saadet Partisi'nde buluşacağı belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.



6 MART'TAKİ TOPLANTI İÇİN SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Dün yaptığımız toplantıda sözleştiğimiz gibi 6 Mart'ta bir araya geleceğiz. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.

Millet İttifakı olarak özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişareyle birçok konuda uzlaşıya vardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyuyla paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere, 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

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