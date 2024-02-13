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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024, 12:44 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 13:12

Kemal Kılıçdaroğlu'na eski danışmanı İmambakır Üküş'ten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geri dönüş için 1 Nisan'ı bekliyor. CHP'deki savaş özellikle aday belirleme üzerinden yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İmambakır Üküş ise yaşanan kavgaya dikkat çekerek CHP yönetimini eleştirdi. Genel merkezin süreci yönetemediğini söyleyen İmambakır Üküş, "Olumlu bir sınav vermediler" dedi. Özellikle İmamoğlu'na yakın isimlerin Kılıçdaroğlu'nun hedef almasına da tepki gösteren Üküş, "Kılıçdaroğlu’nu ofis açmakla eleştirenler Kılıçdaroğlu'nu meydanalara çıkmamakla eleştiriyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğluna eski danışmanı İmambakır Üküşten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler | Bir salvo da İmamoğlu yandaşlarına
Kemal Kılıçdaroğlu'na eski danışmanı İmambakır Üküş'ten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler | Bir salvo da İmamoğlu yandaşlarına

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