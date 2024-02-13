Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geri dönüş için 1 Nisan'ı bekliyor. CHP'deki savaş özellikle aday belirleme üzerinden yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İmambakır Üküş ise yaşanan kavgaya dikkat çekerek CHP yönetimini eleştirdi. Genel merkezin süreci yönetemediğini söyleyen İmambakır Üküş, "Olumlu bir sınav vermediler" dedi. Özellikle İmamoğlu'na yakın isimlerin Kılıçdaroğlu'nun hedef almasına da tepki gösteren Üküş, "Kılıçdaroğlu’nu ofis açmakla eleştirenler Kılıçdaroğlu'nu meydanalara çıkmamakla eleştiriyor" dedi.