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Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kaos' itirafı! Ahmet Davutoğlu'nuonayladı: Doğru kriz çıkar

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'kaos' itirafı! Ahmet Davutoğlu'nuonayladı: Doğru kriz çıkar
14.01.2023 23:29

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nun 'kukla aday' itirafını onayladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf edererek, "Eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasıyla masanın yandaşlarını da çileden çıkarmıştı. CHP Genel Başkanı yaptığı açıklama ile Davutoğlu'nun kriz vaadini onayladı. Kılıçdaroğlu, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar. Kimse Davutoğlu'na 'Oyun kaç?' diyemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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