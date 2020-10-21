Kemal Kılıçdaroğlu ve dostları erken seçim oyununu, ellerine ve yüzlerine bulaştırdı

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan'ı yenebilirler." sözleriyle, "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, her şeyi açık etmişti. Muhalefet, erken seçim oyununu eline yüzüne bulaştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ve dostlarının erken seçim beyanlarını okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz. Açıklamaları kronolojik sırasıyla vermemizin nedeni, yurt dışında tasarlanıp içimizdeki gibi görünenlere uygulattırıldığının ortaya çıkmasındandır.