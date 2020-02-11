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Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü FETÖ’ye sahip çıkıyor!

Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü FETÖ’ye sahip çıkıyor!

11.02.2020 13:51

Hain darbe girişimi sonrası FETÖ’nün yayın organı olan Samanyolu TV ve Bugün TV’nin kapatılmasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu programda “Televizyonlar kapatılıyor. Neden kapatılıyor kardeşim? O televizyon kanallarında sadece örgütün değil, bağımsız pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.


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