Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü FETÖ’ye sahip çıkıyor! 11.02.2020 13:51

Hain darbe girişimi sonrası FETÖ’nün yayın organı olan Samanyolu TV ve Bugün TV’nin kapatılmasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu programda “Televizyonlar kapatılıyor. Neden kapatılıyor kardeşim? O televizyon kanallarında sadece örgütün değil, bağımsız pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.