Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Merdan Yanardağ'ı savundu

Firari hainlerin hakim Çiçek'e karşı giriştiği algı operasyonuna CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Tutuklamanın hukuksuz olduğunu iddia ederken skandal ifadelerle bağımsız yargıyı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Merdan Yanardağ...Bir gazeteci, yazar televizyoncu. Ne için içeride? Hangi gerekçeyle içeride? O da 7 gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk CHP grubu olarak. Ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işi? Önce bekliyorlar hiçbir şey yok, troller devreye giriyor, her türlü suçlamayı yapıyorlar, sonra savcılık harekete geçiyor. Akıl alacak şey değil. Ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz." dedi.