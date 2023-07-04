Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Merdan Yanardağ'ı savundu

Son dakika haberleri... CHP'nin fonlandığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırarak filozof güzellemesi yaptı. Tepkiler üzerine Yanardağ hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanınca sosyal medyada özellikle FETÖ’cüler tarafından kullanılan bir takım hesaplar tutuklamayı yapan hakim Ramazan Çiçek’i hedef göstermeye başladı. Yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık yargı mensubuna karşı algı çalışması yürüten hesaplar hakkında re’sen soruşturma başlattı. Öte yandan firari hainlerin hakim Çiçek'e karşı giriştiği algı operasyonuna CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.