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Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Merdan Yanardağ'ı savundu

Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Merdan Yanardağ'ı savundu
04.07.2023 14:41

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Son dakika haberleri... CHP'nin fonlandığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırarak filozof güzellemesi yaptı. Tepkiler üzerine Yanardağ hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanınca sosyal medyada özellikle FETÖ’cüler tarafından kullanılan bir takım hesaplar tutuklamayı yapan hakim Ramazan Çiçek’i hedef göstermeye başladı. Yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık yargı mensubuna karşı algı çalışması yürüten hesaplar hakkında re’sen soruşturma başlattı. Öte yandan firari hainlerin hakim Çiçek'e karşı giriştiği algı operasyonuna CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.

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Firari hainlerin hakim Çiçek'e karşı giriştiği algı operasyonuna CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Tutuklamanın hukuksuz olduğunu iddia ederken skandal ifadelerle bağımsız yargıyı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Merdan Yanardağ...Bir gazeteci, yazar televizyoncu. Ne için içeride? Hangi gerekçeyle içeride? O da 7 gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk CHP grubu olarak. Ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işi? Önce bekliyorlar hiçbir şey yok, troller devreye giriyor, her türlü suçlamayı yapıyorlar, sonra savcılık harekete geçiyor. Akıl alacak şey değil. Ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz." dedi.

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