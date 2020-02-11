Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden 15 Temmuz’a “kontrollü darbe” diyor! 11.02.2020 14:11

Yine partisinin bir grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişi hakkında ‘kontrollü darbe’ diyerek, “Hiçbir askeri darbe döneminde bu kadar büyük acılar yaşanmadı. Şimdi 15 Temmuz’u fırsat bilip karşı darbe yaptılar. Kontrollü darbe yaptılar ve şimdi milyonları perişan ediyorlar. Kontrollü darbe dedim diye üzerimize geldiler. Ben her yerde ve her zaman bilerek konuşuyorum.