Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' teklifini reddetti! Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışı ve kurultay...

Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR

12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken dün kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu gibi Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin de Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşuluyor...

CHP KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR

Peki CHP'de neler oluyor kulislerde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında şöyle aktardı:

İSTİFA ÖNERİSİNİ REDDETTİ

"Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla toplantı yapıyor. Seçim sonuçları masaya yatırılıyor. Asıl değerlendirme dün gerçekleştirildi. Dün seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyeleri ile bir araya geldi. Kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. MYK üyeleri bu toplantıda "İstifa edelim" önerisini sundu.

MYK'DA DEĞİŞİM OLABİLİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu öneriyi kabul etmedi. "Buna gerek yok" dedi. Ancak 2018'de seçim kaybedilmişti. Bunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu bazı MYK üyeleri ile yollarını ayırmıştı. Partide yönetiminde bir revizyon yapmıştı. Bu seçimde benzer bir tablo olabileceği konuşuluyor.

Seçim sonuçlarından sonra 'Kılıçdaroğlu istifa eder mi? sorusu gündemdeydi. Ancak Kılıçdaroğlu Genel başkanlıkta kalmaya devam edeceğini "buradayım'. Yürüyüşümüz sürüyor." ifadeleriyle mesajı verdi. Bu da açık şekilde parti içine dönük bir mesajdı. CHP Genel Başkanı olarak yola devam edeceğinin mesajını taban ve diğerlerine net şekilde verdi.

EKREM İMAMOĞLU GENEL BAŞKANLIĞI HEDEFLİYOR

Parti içinde konuşulan önemli bir husus da; Ekrem İmamoğlu'nun yaptı açıklamalar. Ekrem İmamoğlu bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz" dedi.

Bu açıklamalardan sonra Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmayı hedeflediği kulislerde konuşulan iddialar arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan oğlum olarak bahsediyordu.

KURULTAY NE ZAMAN

CHP'de konuşulan konulardan biri de kurultay. "38. kurultay ne zaman yapılacak?" soruları soruluyor. CHP'de kurultaylar 2 yılda bir yapılıyor ve geçtiğimiz yıl Kılıçdaroğlu bunu erteledi. Kılıçdaroğlu'nun ilçe ve il kongrelerini geç başlatarak 38. kurultayı yerel seçimlerden sonraya bırakmayı hedeflediği konuşuluyor. Ancak CHP içinde kurultay taleplerinin daha yüksek sesle dillendirileceği konuşuluyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN