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Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ı aklıyor!

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ı aklıyor!

11.02.2020 14:33

Partisinin grup toplantısında FETÖ’yü savunmaktan bıkmayan Kılıçdaroğlu, “Anayasa mahkemesi karar verdi. İçeriye atamazsınız dedi. Hala tutuklu. Mehmet Altan ve Ahmet Altan’ın dışında Nazlı Ilıcak da tutuklu” ifadeleriyle medya yapılanmasını adeta aklamaya çalışmıştı.


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