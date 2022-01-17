Haberler Haber Videoları Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi! CHP liderinden ''İklim Bakanlığı kurma'' gafı

Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi! CHP liderinden ''İklim Bakanlığı kurma'' gafı

Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi! CHP liderinden ''İklim Bakanlığı kurma'' gafı
17.01.2022 09:53

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 03:51
Bursa'da korkutan yangın!
Ana Sayfa 03:33
Gece yarısı acı son! Çekici...
Ana Sayfa 00:39
Pınar Altuğ, Tamer ile o...
Ana Sayfa 39:56
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:28
Kadıköy'deki tantuniciden...
Ana Sayfa 02:45
Taksicilerin Genel Kurulu'nda...
Ana Sayfa 00:31
Mehmetçik’ten eksi 25 derecede...
Ana Sayfa 06:24
Tanju Özcan, Erdem Gül, Recep...
Ana Sayfa 00:40
Gürültü kavgasında şişeyi...
Ana Sayfa 00:40
Sibel Can ile Hakan Ural'ın...
Ana Sayfa 00:58
Film izler gibi kazayı...
Ana Sayfa 00:26
Yolcu otobüsü kaza yapan tıra...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi. "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı"nın varlığından habersiz olan Kemal Kılıçdaroğlu gençlere hitaben kaleme aldığı 'İklim Mektubu'nda "İklim Bakanlığı'nı kuracağız." iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'na yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, "Kurmayı vadettiğiniz İklim Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ilanı ve 29 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete kararıyla kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA