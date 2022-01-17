Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi! CHP liderinden ''İklim Bakanlığı kurma'' gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi. "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı"nın varlığından habersiz olan Kemal Kılıçdaroğlu gençlere hitaben kaleme aldığı 'İklim Mektubu'nda "İklim Bakanlığı'nı kuracağız." iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'na yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, "Kurmayı vadettiğiniz İklim Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ilanı ve 29 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete kararıyla kurulmuştur." ifadelerini kullandı.