Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün yayın organı Bugün TV’ye destek ziyaretine gitmişti! 11.02.2020 14:41

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün yayın organı olan Bugün TV kapatılmıştı. Kapatılan kanala koşarak giden Kemal Kılıçdaroğlu, “Olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bu tür kararlar demokrasimize zarar verir. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek bizim kabul edebileceğimiz bir uygulama değildir” demişti.