Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’cülerin yalanlarını diline doluyor! 11.02.2020 14:31

Habertürk’te Didem Aslan’ın programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün yalanlarını diline doluyor. 15 Temmuz’da Boğaziçi Köprüsü’nde bir askerin boğazının kesildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Aslan’ın “kesin mi bu konu” sorusuna sinirlenerek, “Hayır efendim. Boğazı kesildi ve vuruldu. Görüntüler vardı zaten. Ve onu öldürenlerle ilgili dava açılmayacağına dair kararname çıkardılar. Bana diyorlar ki ‘siz susun’. Bende vicdan var ben bunları nasıl anlatmayacağım” demişti.