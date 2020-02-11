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Kemal Kılıçdaroğlu, darbecilerin hakkını savunacağını söylüyor!

Kemal Kılıçdaroğlu, darbecilerin hakkını savunacağını söylüyor!

11.02.2020 14:19

Kemal Kılıçdaroğlu yine katıldığını bir televizyon programında 15 Temmuz hain darbe girişiminde halka silah doğrultan askerler için, “Köprüde linç edilen askerlerin haklarının savunulması gerekiyor” diyor.


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