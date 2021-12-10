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Kemal Kılıçdaroğlu coğrafyası: ''Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir''

Kemal Kılıçdaroğlu coğrafyası: ''Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir''
10.12.2021 13:17

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Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı ahlak dışı el hareketiyle konuluşurken yeni bir bomba daha patlattı. Şanlıurfa'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu coğrafyadan sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu, "Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir." ifadelerini kullandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı gönderme ise tarihe geçecek cinsten.

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Gaflarıyla ünlü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı ahlak dışı el hareketiyle konuluşurken yeni bir bomba daha patlattı.

Şanlıurfa'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu coğrafyadan sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu, "Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katılarak bir konuşma yaptı.

"FINDIĞIN YÜZDE 42'Sİ ŞANLIURFA'DA..."
Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasına tarıma ilişkin verilerden bahseden Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir." ifadeleri şaşkına çevirdi.

VERİLERLE TÜRKİYE'DE FINDIK ÜRETİMİ
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin aksine Fındığın merkezi Şanlıurfa değil Karadeniz bölgesidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜİK'ten aktardığı verilere göre Fındık üretiminin yüzde 82'si Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de fındık üretiminde Ordu 197 bin ton ilk sırada yer alırken, Samsun 1248 bin ton ile ikinci, Sakarya ise 91 bin ton ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye'de fındık üretimi açısından en önemli bölge; Ordu, Samsun, Düzce, Giresun, Trabzon, Zonguldak, Kastamonu ve Bartın olmak üzere üretimde önde gelen on ilin sekizinin bulunduğu Karadeniz Bölgesidir. Türkiye'de fındık üretiminin yüzde82'si bu sekiz il tarafından karşılanmaktadır.

SOSYAL MEDYADA FENA GOY GOY DÖNDÜ
'Fındık' gafı sonrası sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nu sözleri üzerinden goy goy yapıldı.

Bir vatandaş, "Ben Orduluyum, Eşim Urfalı. Kılıçdaroğlu bizi birbirimize düşürdü. Fındık toplamaya Ordu'ya mı gideceğiz, Urfa'ya mı karar veremedik!?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

'ÇORUM ÜLKEDİR' GAFI
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Ağustos ayında Çorum ile ilgili bir gaf yapmıştı. Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. " ifadelerini kullandı.

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