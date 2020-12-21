Kemal Kılıçdaroğlu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında son günlerde yaşanan gerginliklerin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN EŞİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NA İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU EŞLİK ETTİ

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU, CUMHUR İTTİFAKI "DAĞILACAK" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın dağılacağını ima etmişti.

BAHÇELİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM Genel Kurulunda '2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere katıldı.

Basın mensupları, Genel Kurula verilen arada kuliste Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için ittifakı bozmaya zemin hazırladığı yönündeki iddiasını sordu.

Bahçeli, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, 'gündem olsun da nasıl olursa olsun' anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" ifadelerini kullandı.