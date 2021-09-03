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Kaza sonrası araçta sıkışan asker hayatını kaybetti

Kaza sonrası araçta sıkışan asker hayatını kaybetti
03.09.2021 14:28
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Şanlıurfa’da aydınlatma direğine çarpan araçta sıkışan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki jandarma astsubay Mehmet Tolga Çapar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Sırrın Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta yaşandı. Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Tolga Çapar (29) yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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