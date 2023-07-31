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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 08:28 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 08:42

Kaza değil cinayet! İstanbul Kadıköy'de makas atarak ilerleyen araç motosikletliyi canından etti

Makas terörü bir can daha aldı... İstanbul Kadıköy'de makas atarak ilerleyen araç, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden kareler...

ATAŞEHİR, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde ilerleyen ve sürücüsü açıklanmayan 34 DAY 158 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sağ şeritte giden 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alınarak İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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