Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 11:35 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 11:35

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşanan olayda, İstanbul'dan yılkı atlarını görmek için gelen H.Ö. ve ailesi, dehşeti yaşadı. Hürmetçi Sazlığı'na giden aile, yılkı atlarını fotoğraflarken kendilerini atların sahibi olarak tanıtan bir grup tarafından durduruldu. A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. adlı şahıslar, atlarla ailenin aracının önünü kesti ve para talep etti. Parayı vermeyi reddeden aile babası H.Ö., şahıslar tarafından kırbaçla darp edildi.

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Zanlılar, 'tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu korkunç olay, doğal güzellikleri görmek için bölgeye gelen ziyaretçilerin maruz kalabileceği tehditleri bir kez daha gözler önüne serdi.