Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 zanlı da farklı bir operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.