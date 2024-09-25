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Kayseri’de kazaya karışan otomobilin sürücüsü kaçtı: 5 yaralı
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Kayseri’de kazaya karışan otomobilin sürücüsü kaçtı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 23:03 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 23:03

Kayseri’nin Talas ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü kaçarken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir sürücü başka bir otomobil ile çarpıştı. Sürücülerden biri olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde Y.E. idaresindeki 38 ZH 854 plakalı hafif ticari araç ile sürücünün ismin öğrenilemeyen 34 BMU 676 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 38 BMU 676 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçarken, otomobilde bulunan 2 kişi ve hafif ticari otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 5 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazanın tramvay yolu üzerinde meydana gelmesi nedeniyle tramvay ulaşımı yarım saat durdu. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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