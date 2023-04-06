RAMAZAN İMSAKİYE
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Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi ölü, 19 yaralı

Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi ölü, 19 yaralı
06.04.2023 08:45

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da depremzedelere yardım eden İstanbul Bağcılar Belediyesi çalışanlarının bulunduğu midibüs, dönüş yolunda Kayseri'de kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen midibüste bulunan belediye çalışanlarından 3'ü hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 120'nci kilometresindeki Karahalka mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'daki çalışmalara destek olmak için giden Bağcılar Belediyesi çalışanları, gece yarısı İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.

Ömer Kazo yönetimindeki 34 FIR 436 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu midibüs, savrularak devrildi. Kazada midibüste bulunan Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamlarını yitiren 3 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Hilmi Eymen Dinleyici'nin belediye çalışanı Ensar Dinleyici'nin oğlu olduğu ve babasıyla birlikte deprem bölgesine gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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