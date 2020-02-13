Haberler Video Haber Videoları Kayseri’de çığ düştü! Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı
Kayseri’de çığ düştü! Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Kayseri’de çığ düştü! Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

13.02.2020 22:26

Son dakika haberi! Kayseri’nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı. Olay yerinde karayolları ve jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri de sevk edildi.


Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü.



ÇIĞ ALTINDA KALAN YOK
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.

Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları