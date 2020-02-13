Kayseri’de çığ düştü! Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı 13.02.2020 22:26

Son dakika haberi! Kayseri’nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı. Olay yerinde karayolları ve jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri de sevk edildi.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü.







ÇIĞ ALTINDA KALAN YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.





Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.