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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 10:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 11:22

Kayseri'de acil iniş yapan uçak korku dolu anlara neden oldu!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil bir iniş yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil bir iniş yaptığını bildirdi.

Kayseri'de acil iniş yapan uçağımız ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/b6jCEhhQPO

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024




Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAYSERİ'DE ACİL İNİŞ YAPAN UÇAĞIMIZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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