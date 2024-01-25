Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil bir iniş yaptığını bildirdi.

Kayseri'de acil iniş yapan uçağımız ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/b6jCEhhQPO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024







Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAYSERİ'DE ACİL İNİŞ YAPAN UÇAĞIMIZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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