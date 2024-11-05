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Kayseri'de 2 katlı binada yangın
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Kayseri'de 2 katlı binada yangın

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 20:52

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana gelen iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.  Yangın, saat 17.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Alt katı kahvehane olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ve vatandaşların yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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