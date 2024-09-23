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Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede
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Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024, 18:36 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 18:36

Kayseri'de iki grup arasında çıkan, Ahmet Ersoy'un (46) öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Ahmet Ersoy ve İsmail Mete yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ersoy, kurtarılamadı. 6 çocuk babası Ahmet Ersoy'un cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. İsmail Mete tedavi sonrası taburcu edilirken, polis, kavgaya karışan Necip T., Musa Ş., Recep A., Ömer Ş. ve Abdurrahman T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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