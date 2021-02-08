Kayseri ve Sivas'ta korkutan depremler!

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında yer alan verilere göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.03'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 13,79 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.







13,79 KM DERİNLİKTE

Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



SİVAS'TA DEPREM

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremi hisseden ve korku içerisinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre saat 01.01'de merkez üssü ilçeye bağlı Beştepe köyünde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Soğuk hava nedeniyle evlerinin önünde ateş yakan ilçe sakinleri ısınmaya çalıştı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.





SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.02.08 03:16:16 39.1025 36.1137 13.6 -.- 1.2 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 03:11:16 37.6538 29.1335 5.3 -.- 1.0 -.- PINARLIK-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2021.02.08 03:08:23 38.7617 34.6722 7.5 -.- 2.0 -.- YESILOZ-GULSEHIR (NEVSEHIR) İlksel

2021.02.08 03:07:41 39.0935 36.1223 11.3 -.- 1.3 -.- TATLIPINAR-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 03:03:01 39.1177 36.0907 5.0 -.- 3.8 3.8 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 02:59:26 39.1572 36.1443 7.4 -.- 1.3 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 02:50:25 39.1140 36.0928 3.4 -.- 2.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 02:49:48 37.0078 28.8143 20.8 -.- 1.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2021.02.08 02:39:24 39.1232 36.1037 5.4 -.- 1.8 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 02:39:04 39.0083 26.0102 7.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.08 02:34:09 39.1873 36.1255 13.1 -.- 0.8 -.- YENICUBUK-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 02:25:58 37.8285 29.5918 10.8 -.- 0.9 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2021.02.08 02:17:36 38.9513 26.0700 9.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.08 02:11:13 39.0945 36.0902 5.4 -.- 1.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 02:03:19 37.9112 27.1757 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.08 02:01:56 39.1055 36.0745 1.4 -.- 1.8 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:56:19 39.0868 36.1027 2.0 -.- 2.1 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:55:25 39.1300 36.0913 5.1 -.- 1.5 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:48:26 39.1692 36.1432 5.2 -.- 1.0 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:38:33 38.9680 26.0018 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.08 01:28:13 39.1363 36.0425 5.4 -.- 2.0 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:27:22 37.2033 38.5750 7.8 -.- 1.4 -.- ORCUNLU-(SANLIURFA) İlksel

2021.02.08 01:24:29 39.1373 36.0712 5.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:23:47 38.9685 26.0092 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.08 01:21:55 39.1593 36.0847 5.7 -.- 1.4 -.- GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:19:29 38.6297 42.9817 7.5 -.- 1.1 -.- VAN GOLU İlksel

2021.02.08 01:18:25 39.1488 36.0910 5.0 -.- 2.2 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:17:18 39.1383 36.0723 8.6 -.- 1.5 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:14:01 39.1792 36.0412 2.6 -.- 1.7 -.- GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:08:44 39.1192 36.0762 5.0 -.- 2.2 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.08 01:01:15 39.1088 36.0670 5.0 -.- 4.4 4.3 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel