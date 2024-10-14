Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:20 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:20

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayınvalidesi ile baldızını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, kayınvalidesi Sevim Kaya ile baldızı Gülçin Kaya'yı bıçakla öldüren, eşi Nezihe Nurçin Ö. ile kayınpederi Ali Rıza Kaya'yı yaralayan Murat Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, dün, sinir krizi geçiren Murat Ö, eşi Nezihe Nurçin Ö, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırmıştı. Gülçin Kaya olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüphelinin eşi Nezihe Nurçin Ö. ve kayınpederi Ali Rıza Kaya da Edremit Devlet Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Murat Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.