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"Kaybedince devam etmek olmaz" diyen Özgür Özel koltuğu görünce tükürdüğünü yaladı: "CHP Grup Başkanı seçildim"

"Kaybedince devam etmek olmaz" diyen Özgür Özel koltuğu görünce tükürdüğünü yaladı: "CHP Grup Başkanı seçildim"
03.06.2023 20:06

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28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Tüm MYK'nın istifasını alıp "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatoryasının etkileri sürerken CHP'nin A Takımı belli oldu. Daha önce "Kaybedince devam etme işi zor hakikaten, olacak bir şey değil yani. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım" diyen Özgür Özel, bugün CHP Grup Başkanı olduğunu duyurdu. Tam da bu noktada CHP'nin ikiyüzlü ve riyakar siyaseti bir kez daha tescillenmiş oldu.

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