Kayapınar’da feci ölüm! Asansör boşluğuna düşen işçi öldü!

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 15:59

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Mehmet Felat Özdemir (37), kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Mehmet Felat Özdemir (37), çalıştığı inşaatta iddiaya göre dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkarılan Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.