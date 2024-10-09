Kayalıklarda mahsur kalan Rus turistleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 20:02 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 20:02

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 2 Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde "Astoria Grande" kruvaziyeriyle Amasra'ya gelen Rus turistlerden ikisi, kayalık alanda denize girdi.

Kayadan kayaya atlarken düşen turistlerden birinin ayakları sıkıştı. Bileği burkulunca yürümekte zorlanan turist burada mahsur kaldı.

Yaralı ve yanındaki arkadaşı, balıkçı teknelerinden yardım istedi.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi sevk edildi.

Denizden yapılan yarım saatlik çalışmayla bota alınan turistler, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Limanı'na götürüldü.

Burada sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan ve ciddi sağlık sorununun olmadığı belirlenen turist, tedavisinin ardından kruvaziyere döndü.