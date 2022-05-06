Haberler Haber Videoları KATİL KONUŞTU! İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ı katleden sabıkalı cani Ümit Karakoyun'un ifadesi ortaya çıktı

KATİL KONUŞTU! İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ı katleden sabıkalı cani Ümit Karakoyun'un ifadesi ortaya çıktı

KATİL KONUŞTU! İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ı katleden sabıkalı cani Ümit Karakoyun'un ifadesi ortaya çıktı
06.05.2022 09:42

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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay sokak ortasında Ümit Karakoyun tarafından silahla öldürüldü. Olay yerinden kaçan cani Ümit Karakoyun Arnavutköy'deki arkadaşının evinde yakalanırken ifadesi ortaya çıktı. Ümit Karakoyun, "Beni aldattığını düşünüyordum, olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi. Olay gerçekleşti, oradan kaçtım" dediği ifade edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Arnavutköy'de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi.

Daha önceden hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı bulunan şüpheli Ümit Karakoyun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Ümit Karakoyun'un kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi.

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