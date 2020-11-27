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Katar ile işbirliğinden kimler rahatsız? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den A Haber'de flaş açıklamalar

Katar ile işbirliğinden kimler rahatsız? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den A Haber'de flaş açıklamalar
27.11.2020 23:52
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Dünya genelinde 400 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştiren Katar’ın Türkiye’de yatırım yapması belli kesimi rahatsız etti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ve bu yatırımlardan rahatsız olan kesim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin doğrudan yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten Erdem, Türkiye'nin 2015 yılında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na sattığını ifade etti. İlerleyen süreçte Avrupa'nın ayrılma talebi sonrası buradan gelen yüzde 10'luk payın Katar'a satıldığını söyleyen Faruk Erdem bu durumun Türk ekonomisine olan güveni gösterdiğini belirtti. Erdem ayrıca ülke içinde Avrupa'dan gelen yatırımlara ses çıkarılmadığını ancak Katar'dan bir yatırım geldiğinde "Bizim mallarımız Katar'a mı satılıyor?" algısının yaratıldığını söyledi. Erdem bu yorumlara "Bir insan ülkesine nasıl düşman olur? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu. İşte o açıkalamalar...


Dünya genelinde 400 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştiren Katar'ın Türkiye'de yatırım yapması belli kesimi rahatsız etti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ve bu yatırımlardan rahatsız olan kesim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin doğrudan yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten Erdem, Türkiye'nin 2015 yılında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na sattığını ifade etti. İlerleyen süreçte Avrupa'nın ayrılma talebi sonrası buradan gelen yüzde 10'luk payın Katar'a satıldığını söyleyen Faruk Erdem bu durumun Türk ekonomisine olan güveni gösterdiğini belirtti. Erdem ayrıca ülke içinde Avrupa'dan gelen yatırımlara ses çıkarılmadığını ancak Katar'dan bir yatırım geldiğinde "Bizim mallarımız Katar'a mı satılıyor?" algısının yaratıldığını söyledi. Erdem bu yorumlara "Bir insan ülkesine nasıl düşman olur? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu. İşte o açıkalamalar...
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