Kastamonu Ezine Çayı'nda taşkın riski dronla havadan görüntülendi

Kastamonu'da 2021 yılında sel felaketi yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde dün başlayan ve aralıklara etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle taşkın durumuna karşı alarma geçildi. 24 saatte Bozkurt ilçesinde metrekareye 127 kilogram, İnebolu ilçesinde metrekareye 98 kilogram yağış düştü. Ezine Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Taşkın riski sebebiyle İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma yaptı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu herhangi bir taşkın yaşanmadı. İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'ndaki taşkın riski dron kamerasıyla görüntülendi.

İlçede yaşayan Ahmet Kalyoncu, ?Şu anda suyun akışı çok hızlı, derede çok taşma olmadı. Devletimiz bize sahip çıktı. Sabah saatlerinde 4 metre yükselmişti, taşması için yarım metre kalmıştı. Şu anda kaymakamlığımız belediye ve özel idare yoğun bir çalışma yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gece bizi belediye ve AFAD uyardı önlem amaçlı arabaları yukarılara çektik. Allaha şükür bir kaybımız yok dedi.