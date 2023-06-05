Haberler Haber Videoları Kastamonu Ezine Çayı'nda taşkın riski dronla havadan görüntülendi

Kastamonu Ezine Çayı'nda taşkın riski dronla havadan görüntülendi

Kastamonu Ezine Çayı'nda taşkın riski dronla havadan görüntülendi
05.06.2023 16:33

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:40
Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre...
Haber 02:40
Manşetlerde Türkiye damgası
Haber 01:57
Başkan Erdoğan, NATO Genel...
Haber 01:12
Erivan metrosunda skandal...
Haber 00:09
Kültür ve Turizm Bakanı kim...
Haber 00:09
İçişleri Bakanı kim oldu? Ali...
Haber 00:10
Gençlik ve Spor Bakanı Osman...
Haber 00:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
Haber 04:59
Nicolas Maduro duaya eşlik...
Haber 00:40
Sivas Ulaş'ta 4,1 büyüklüğünde...
Haber 01:35
Ankara'da sel! Daire şelale...
Haber 01:19
Başkan Erdoğan yeni kabinenin...

Kastamonu'da 2021 yılında sel felaketi yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde dün başlayan ve aralıklara etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle taşkın durumuna karşı alarma geçildi. 24 saatte Bozkurt ilçesinde metrekareye 127 kilogram, İnebolu ilçesinde metrekareye 98 kilogram yağış düştü. Ezine Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Taşkın riski sebebiyle İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma yaptı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu herhangi bir taşkın yaşanmadı. İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'ndaki taşkın riski dron kamerasıyla görüntülendi.

Haber Videoları

Kastamonu'da 2021 yılında sel felaketi yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde dün başlayan ve aralıklara etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle taşkın durumuna karşı alarma geçildi. 24 saatte Bozkurt ilçesinde metrekareye 127 kilogram, İnebolu ilçesinde metrekareye 98 kilogram yağış düştü. Ezine Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Taşkın riski sebebiyle İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma yaptı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu herhangi bir taşkın yaşanmadı. İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'ndaki taşkın riski dron kamerasıyla görüntülendi.

İlçede yaşayan Ahmet Kalyoncu, ?Şu anda suyun akışı çok hızlı, derede çok taşma olmadı. Devletimiz bize sahip çıktı. Sabah saatlerinde 4 metre yükselmişti, taşması için yarım metre kalmıştı. Şu anda kaymakamlığımız belediye ve özel idare yoğun bir çalışma yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gece bizi belediye ve AFAD uyardı önlem amaçlı arabaları yukarılara çektik. Allaha şükür bir kaybımız yok dedi.

SON DAKİKA