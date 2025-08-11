Kasiyeri silahla tehdit edip 5 bin lira çaldı: Soygun anı kamerada

SİLAHLA BÜFEYİ SOYDU

Olay, saat 12.45 sıralarında Çerkezköy Barbaros Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Büfeye giren A.Ö., bir süre dolap ve rafları inceledikten sonra yanında getirdiği silahı kasiyere doğrulttu. Kasiyeri silahla tehdit eden A.Ö., kasada bulunan yaklaşık 5 bin TL'yi alarak yaya olarak dükkândan uzaklaştı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Paniğe kapılan kasiyerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçenin giriş ve çıkış noktaları tutulurken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelinin en son görüldüğü bölgelerden hareketle iz süren polis, A.Ö.'yü olaydan yaklaşık 4 saat sonra adliye arkasında yakaladı.

KURUSIKI TABANCAYLA YAKALANDI

Üzerinde soygunda kullandığı silah bulunan A.Ö.'nün tabancasının kurusıkı olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Soygun anı ise şüphelinin silahı kasiyere doğrultması, paraları alması ve kaçması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.