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Kasımpaşa'da korkunç olay! Tekne kaptanı polisi aradı: Sahilde erkek cesedi bulundu

Kasımpaşa'da korkunç olay! Tekne kaptanı polisi aradı: Sahilde erkek cesedi bulundu
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İstanbul Kasımpaşa sahilinde bir tekne kaptanının su yüzeyinde fark ettiği erkek cesedi, deniz polisi tarafından çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Olay, saat 18:30 sıralarında Kasımpaşa sahili vapur iskelesi civarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, tekne kaptanı Hasan Mutlu denizde teknesiyle seyir halindeyken su yüzeyinde cansız şekilde duran bir kişiye rastladı. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Deniz polisleri ve dalgıçların müdahalesiyle denizdeki şahıs, Kasımpaşa İskelesi'ne çıkartıldı.




ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ
Denizden çıkartılarak tabuta koyulan kişinin cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Morguna götürüldü.


Yapılan kontroller sonucunda şahsın 48 yaşındaki Kemal Şahin olduğu öğrenilirken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

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