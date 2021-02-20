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Kartepe'de 20 metreden düşen Kuveytli turisti jandarma kurtardı

Kartepe'de 20 metreden düşen Kuveytli turisti jandarma kurtardı
20.02.2021 17:38
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Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi’nde yaklaşık 20 metre yükseklikten karların üzerine düşüp, mahsur kalan Kuveyt uyruklu A.A. (23), Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. İşte kurtarmanın detayları...


Başiskele ilçesinde bir otelde kaldığı öğrenilen Kuveyt uyruklu A.A., kayak yapmak için dün öğle saatlerinde bir arkadaşıyla Kartepe Kayak Merkezi'ne gitti. A.A, kayak yaptığı sırada pistten çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten karla kaplı ormanlık alana düşüp, mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen, Jandarma Arama Kurtarma Timi, kar motorlarıyla bölgeye giderek, A.A.'yı kurtardı.

Ekipler, ulaştıkları turisti sedyeye bindirdi. Daha sonra ekipler, iple bağladıkları sedyeyi 20 metre yükseklikten çekerek piste çıkarttı.

Kurtarılan A.A.'nın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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