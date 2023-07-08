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Kartal'da şok kaza! Ağaca çarptı ikiye bölündü

Kartal'da şok kaza! Ağaca çarptı ikiye bölündü
08.07.2023 09:42

OTOMATİK OYNAT

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Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil kağıt gibi ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında seyahat eden arkadaşı hayatını kaybetti.

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KARTAL Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü Can Gül yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Furkan Ersoy hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UC 583 plakalı otomobil sürücüsü Can Gül, sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda metrelerce savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Furkan Ersoy'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Gül'ün ise yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı Gül, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Ersoy'un cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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