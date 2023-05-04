Haberler Haber Videoları Kartal'da mobilya atölyesinde yangın

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın
04.05.2023 08:51

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:52
2023 Yaş Çay Alım Fiyatı...
Haber 00:09
Dünya şokta! Putin'e suikast...
Haber 00:08
Putin'e suikast girişimi
Haber 00:46
HDP'li Sırrı Sakık,...
Haber 02:40
Petrol müjdesi sonrası...
Haber 00:25
Şehit kardeşinden 7'linin HDP...
Haber 00:52
''Kiranızı yüzde 25 olarak...
Haber 04:40
Memura ve emekliye ek zam...
Haber 02:27
Sultanbeyli’de otomobil alev...
Haber 01:47
"HDPKK ile yan yana...
Haber 00:26
HDPKK flaması sallandı Akşener...
Haber 02:20
Maltepe miting alanında 1...

Kartal'da mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın bitişikte bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Haber Videoları

Kartal'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Yangın, saat 04.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan ve mobilya atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerinin kapılarının kapalı olması nedeniyle içeri girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, sokaklardan uzattıkları merdiven araçları ile yangına müdahale etti.

Yangın bitişikte bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Yangını fark ederek itfaiyeye haber veren Öncül Tektaş, "Spordan döndüm, evdeydim, çatır çutur sesler gelmeye başladı. Dışarı çıkıp baktığımda ufak bir ateş gördüm biri ateş yakıyor sandım. Daha sonra alev topu ikiye bölününce itfaiyeyi aradım. Aslında itfaiye zamanında geldi ama iş yerinin girişini bulamadılar, kapıları kırmaya çalıştılar, kırılmadı. Ancak şu anda yağmurun da etkisiyle biraz daha toparlandı" dedi.

İtfaiye ekiplerinin mobilya atölyesindeki soğutma çalışmaları uzun süre devam ederken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

SON DAKİKA